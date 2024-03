Polizei: Mann bricht einem Beamten die Hand

Ein Mann hat nach Polizei-Angaben einem Beamten in Berlin-Grunewald die Hand gebrochen, als dieser ihm Handfesseln anlegen wollte.

Die Polizisten kontrollierten den 29-Jährigen am späten Samstagabend in der Lynarstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde verdächtigt, sich zuvor illegal auf einem dortigen Grundstück aufgehalten zu haben. Weil er immer wieder in seine Jackentaschen griff, wollten die Beamten ihm demnach Handfesseln anlegen. Jedoch zog er seine Hände weg und schlug einem Polizisten so stark auf die Hand, dass sie brach. Anschließend wurde er dennoch gefesselt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Zigarettenschachtel, in der sich unter anderem ein Joint befand. Sie nahmen den 29-Jährigen zur Blutentnahme und Personalienfeststellung vorläufig fest. Der verletzte Polizist kam in ein Krankenhaus.

(dpa)