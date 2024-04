Schüsse in Berlin-Gesundbrunnen

Im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen sind am Montagabend mehrere Schüsse gefallen.

Laut einem Bericht der Zeitung "B.Z." (online) könnte dabei ein Mann schwer verletzt worden sein. Die Polizei bestätigte der dpa auf Nachfrage lediglich Schüsse sowie Ermittlungen in einem Krankenhaus. Laut "B.Z." fielen die Schüsse am Montagabend gegen 18.20 Uhr an der Reinickendorfer Straße. Dort sei bei einem geparkten Fahrzeug auch das Beifahrerfenster zerstört worden. Die Ermittlungen laufen.

(dpa)