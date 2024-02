Sieben Verletzte bei Unfall auf Stadtautobahn

Bei dem Zusammenstoß von drei Autos auf der Stadtautobahn A100 bei Berlin-Schmargendorf sind sieben Menschen leicht verletzt worden.

Sechs von ihnen wurden laut Feuerwehr zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll einer der Fahrer am Samstagmorgen zwischen dem Rathenautunnel und der Abfahrt Kurfürstendamm in nördlicher Richtung möglicherweise wegen technischer Mängel am Fahrzeug die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Der Wagen wurde sichergestellt. Die Menschen hätten sich selbst aus den Wagen befreit, hieß es. Ein Auto lag auf der Seite und wurde durch einen Feuerwehrkran aufgerichtet.

(dpa)