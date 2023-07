Streit eskaliert: Mann sticht 39-Jährigem in den Bauch

Einem 39 Jahre alten Mann ist vor einer Bar in Berlin-Marzahn in den Bauch gestochen worden.

Wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte, ging dem Angriff am Freitagabend ein Streit voraus. Demnach war der 21 Jahre alte Neffe des Schwerverletzten mit einem unbekannten Mann aneinandergeraten. Der Streit eskalierte laut Polizei und der Unbekannte schlug dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann erlitt Verletzungen an der Nase. Vor der Bar schaltete sich den Angaben zufolge der 39-Jährige ein, es kam zu einem Gerangel, wobei der unbekannte Mann ihm in den Bauch stach. Der Tatverdächtige flüchtete laut Polizei in Richtung Einkaufszentrum Eastgate. Die Polizei ermittelte wegen gefährlicher Körperverletzung.

(dpa)