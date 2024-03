Supermarkt gesperrt: verdächtiger Gegenstand wird überprüft

Ein Supermarkt in Hennigsdorf ist am Mittwoch wegen der Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes gesperrt worden.

Entschärfer der Polizei rückten aus, um das Objekt zu prüfen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West. Der Einsatz der Spezialisten des Landeskriminalamtes dauerte am Nachmittag noch an. Bei dem verdächtigen Gegenstand handele es sich um "eine Art Tasche", so die Polizeisprecherin, die keine weiteren Details dazu nennen wollte. Bislang war unklar, ob davon eine Gefahr ausgeht.

Ein Bürger hatte auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hennigsdorf im Kreis Oberhavel gegen 11.15 Uhr den verdächtigen Gegenstand gemeldet. Der Markt und der Parkplatz wurden geräumt, das Gelände wurde weiträumig abgesperrt.

(dpa)