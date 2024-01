Totes Ehepaar in Wohnung gefunden

Die Berliner Polizei hat ein totes Ehepaar in dessen eigener Wohnung in Wilmersdorf gefunden.

Am frühen Freitagnachmittag hatten Anwohner die Beamten aus Sorge alarmiert, wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Samstagmittag mitteilten. Bei den Toten handelt es sich um eine 77-Jährige Frau und ihren 76-Jährigen Mann. Es besteht den Angaben nach der Verdacht, dass der Mann zuerst seine Frau und dann sich selbst getötet haben könnte. Eine Obduktion am Montag soll weitere Erkenntnisse liefern. Weitere Informationen zu dem Fall wurden am Samstag nicht bekannt.

(dpa)