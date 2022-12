Ausstellung befasst sich mit Justizministerium in NS-Zeit

Der Umgang des Bundesjustizministeriums mit der eigenen NS-Vergangenheit ist in einer Ausstellung in Potsdam bis zum 21.

Januar zu sehen. Seit vielen Jahren sind Wissenschaftler, darunter der Potsdamer Zeithistoriker Manfred Görtemaker, mit der Aufarbeitung beschäftigt. Sie untersuchten im Auftrag des Bundesministeriums unter anderem, wie das Justizministerium nach Gründung der Bundesrepublik mit der NS-Vergangenheit seiner Mitarbeiter und der Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen umging. Juristen, die auch verstrickt waren, konnten ihre Karriere nach Kriegsende fortsetzen.

Die Ausstellung "Die Rosenburg - Das Bundesministerium im Schatten der NS Vergangenheit" wird am Montagnachmittag an der Universität Potsdam offiziell eröffnet. Erwartet wird auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). "Im Geschichtsbewusstsein unseres Landes weniger verankert ist noch immer, dass viele Juristen, die Schuld auf sich geladen hatten, nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 wieder in den Staatsdienst zurückkehrten", schrieb Buschmann im Vorwort einer Broschüre, die Ergebnisse der Arbeiten einer Kommission zusammenfasst.

In der Wanderausstellung werden unter anderem Zeitzeugen-Berichte gezeigt und Biografien veröffentlicht. Das Bundesjustizministerium hatte in der Nachkriegszeit seinen Amtssitz auf der "Rosenburg" in Bonn-Kessenich.

(dpa)