Gedenken an Opfer der NS-Pogrome: Daniel Hope erwartet

Zum 85.

Jahrestag der Pogromnacht gegen Juden erinnern zahlreiche Städte in Brandenburg an die Opfer der Nationalsozialisten. Überschattet wird der Gedenktag vom Angriff der Hamas auf Israel vor rund vier Wochen. Seitdem schüren viele antisemitische Vorfälle in Deutschland Angst bei Jüdinnen und Juden.

In Potsdam wird am 9. November der Stargeiger Daniel Hope zu einer Gedenkveranstaltung am Vormittag auf dem Jüdischen Friedhof erwartet. Dort ist der erste Rabbiner Potsdams, Michel Hirsch, begraben. Daniel Hope, der in Südafrika geboren ist, ist einer seiner Nachfahren.

Zu der Veranstaltung werden auch Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) und Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erwartet. Am Donnerstagabend ist in der Landeshauptstadt ein weiteres Gedenken an die Pogromnacht von 1938 geplant.

Auch die Städte Cottbus und Frankfurt (Oder) erinnern an die grausame Ermordung von Jüdinnen und Juden. "Der 9. November 1938 darf niemals in Vergessenheit geraten. Dieses Datum steht warnend und mahnend auch dafür, wohin Ängste, Hass, methodische Falschinformation und Mangel an Herzensbildung Menschen führen können", hieß es von der Stadt Frankfurt. Damals wurden überall in Deutschland Synagogen und jüdische Einrichtungen verwüstet, Juden angegriffen, ermordet oder verschleppt.

Am 9. November wird zugleich mit einer zentralen Gedenkveranstaltung in Brandenburg an den Tag des Mauerfalls 1989 erinnert. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will am Ufer des Griebnitzsees in Potsdam eine Rede halten. Weiße Rosen sollen dort als Zeichen der Freude über den Fall der Mauer in die Fragmente der ehemaligen Grenzanlagen gesteckt werden.

(dpa)