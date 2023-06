Kanzler Scholz und Ministerin Paus besuchen Familienkasse

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) besuchen am Montag (8.30) die Familienkasse Berlin-Brandenburg in Potsdam.

Diese ist an die Agentur für Arbeit angedockt und verantwortet unter anderem Sozialleistungen wie das Kindergeld und den Kinderzuschlag. Scholz hat in Potsdam seinen Wahlkreis. Er lebt in der Landeshauptstadt. Am Dienstag war der Kanzler bereits zu Besuch in einem Potsdamer Kindergarten. Mit rund 40 Kindern experimentierte er dort im Garten rund um das Thema Weltall. Genau eine Woche zuvor hatte Scholz in Potsdam Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in freundschaftlicher Atmosphäre zum Abendessen getroffen.

(dpa)