Kripo-Fahndung nach mutmaßlichen Computerbetrügern

Nachdem eine Potsdamerin im März ein verdächtiges Paket erhielt, fahndet die Kripo nun öffentlich nach zwei mutmaßlichen Computerbetrügern.

Die Frau habe ein an sie adressiertes Paket aus Spanien erhalten, dass sie nicht bestellt hatte, teilte die Polizei am Montag im Fahndungstext mit. Zwei hochwertige Handys seien in dem Paket gewesen. Noch am gleichen Tag hätten zwei Männer bei der Frau geklingelt und das Paket gefordert. Sie weigerte sich und fotografierte die Unbekannten. Diese flohen daraufhin. Die Polizei fahndet nun mit den Fotos nach den Männern und ermittelt wegen versuchten Computerbetrugs gegen sie.

(dpa)