Landtag debattiert über geplante Medizinische Universität

Der Brandenburger Landtag berät am Donnerstag über den geplanten Aufbau einer Medizinischen Universität in Cottbus.

Der Wissenschaftsrat, ein Beratungsgremium von Bund und Ländern, hatte für die Schaffung der Uni am Montag grünes Licht gegeben. Die ersten Studierenden sollen zum Wintersemester 2026/27 starten. Damit will die rot-schwarz-grüne Koalition auch dem Ärztemangel auf dem Land entgegenwirken. Außerdem geht es in der zweiten Plenarsitzung in dieser Woche um die Entwicklung des Bahnverkehrs in Brandenburg und um den Stand der Umsetzung von Plänen der Regierung in der Agrarpolitik.

(dpa)