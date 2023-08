Luft aus 45 Autos gelassen: Protest gegen Sprit-Verbrauch?

Wahrscheinlich aus Protest gegen hohen Spritverbrauch haben Unbekannte bei 45 Fahrzeugen in zwei Potsdamer Stadtteilen die Luft aus Autoreifen gelassen.

Der Angriff richtet sich laut Polizei offensichtlich gegen Fahrzeuge, die aus Sicht des oder der Täter viel Treibstoff verbrauchen. An den Windschutzscheiben der Autos in den Stadtteilen Neu Fahrland und Nauener Vorstadt wurden in der Nacht auf Mittwoch Botschaften hinterlassen. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt, da ein politischer Hintergrund möglich ist, wie die Polizeidirektion West am Mittwoch mitteilte.

Betroffen waren nicht nur große Fahrzeuge oder SUV. Auch bei einigen Elektroautos wurden Reifenventile geöffnet, wie es hieß. Die Polizei prüft nun auch, ob ähnliche Taten im Juni in Potsdam West und in Babelsberg damit im Zusammenhang stehen.

(dpa)