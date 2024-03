Auto überschlägt sich bei Potsdam in Kurve

Ein Auto hat sich zwischen Caputh (Landkreis Potsdam-Mittelmark) und Potsdam überschlagen.

Der Fahrer verlor am Samstagmorgen in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, wie die Brandenburger Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt, wie es hieß. Der Wagen wurde abgeschleppt. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

(dpa)