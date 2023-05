Betrunken mit Auto gegen Baum: Verletzter Fahrer flüchtet

Ein 39-Jähriger ist in der Gemeinde Seddiner See betrunken mit seinem Auto gegen einen Straßenbaum geprallt und schwer verletzt geflüchtet.

Die von einem Zeugen alarmierten Beamten hätten das beschädigte Fahrzeug an dem Straßenbaum entdeckt, aber den Fahrer nicht gefunden, teilte die Polizeidirektion West mit. Der Wagen sei offenbar erst mit einem am Straßenrand abgestellten Anhänger kollidiert und dann am frühen Freitagmorgen gegen den Baum geprallt. Spuren im Inneren des Wagens hätten darauf hingewiesen, dass der Fahrer dabei verletzt wurde.

Am späten Vormittag habe es einen Hinweis vom Fahrzeughalter an die Polizei angegeben, dass der Wagen dem 39-Jährigen zur Reparatur anvertraut worden sei. Polizisten trafen den Mann mit schweren Kopfverletzungen zuhause an. Der Mann habe mehr als ein Promille Atemalkohol gehabt und eingeräumt, das Auto gefahren zu haben, teilte die Polizei mit. Gegen den 39-Jährigen wurden Strafanzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet.

(dpa)