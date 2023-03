Polizeieinsatz bei Obsthändler in Groß Kreutz

Die Polizei durchsucht in Brandenburg derzeit das Gelände eines Frucht-Händlers in Groß Kreutz (Kreis Potsdam-Mittelmark).

Dort liefen seit dem späteren Dienstagnachmittag "umfangreiche polizeiliche Maßnahmen", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Berichte, wonach dort erneut in größerem Umfang Drogen in einer Frucht-Lieferung gefunden sein sollen, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Allerdings seien auch Zollbeamte im Einsatz sowie ein Helikopter, sagte der Sprecher weiter.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres waren dort rund 660 Kilogramm Kokain in Bananenkisten entdeckt worden. Es war der bis dahin größte Drogenfund in der Geschichte des Bundeslandes. Ermittler gingen damals von einer Panne der Schmuggler aus.

(dpa)