Schüler löst Polizeieinsatz in Lehnin aus

Ein Schüler an einer Schule in der Gemeinde Kloster Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Er soll am Montag auf der Schultoilette gehört haben, wie jemand damit drohte, am Dienstag mit einer Waffe in die Schule zu kommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin haben sich seit Dienstagmorgen Polizisten an die Schule begeben. "Derzeit gehen wir aber nicht von einer ernsthaften Bedrohungslage aus", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet.

In Absprache mit der Schulleitung habe man sich laut Polizei dazu entschlossen, den Schulbetrieb am Dienstag nicht stattfinden zu lassen. Der Schüler solle weiter befragt werden. Nach Informationen der "B.Z." sollen demnach zwei Fünftklässler bedroht worden sein. Wer die Drohung ausgesprochen hat, wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt.

