Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall nahe Kloster Lehnin

Drei Erwachsene und ein Mädchen haben bei einem Verkehrsunfall bei Kloster Lehnin (Kreis Potsdam-Mittelmark) schwere Verletzungen erlitten.

Ein 41 Jahre alter Fahrer habe am Samstag an einer Kreuzung zwischen dem Ortsteil Göhlsdorf und Derwitz, einem Ortsteil von Werder (Havel), die Vorfahrt eines anderen Autos übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Beide Fahrzeuge seien zusammengestoßen und auf ein Feld geschleudert. Sie wurden schwer beschädigt. In dem Wagen des 41-Jährigen fuhren noch die 10-jährige Tochter des Fahrers und eine 39 Jahre alte Frau mit. Der 43 Jahre alte Fahrer des anderen Autos, der allein im Fahrzeug war, wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die zwei Fahrer und zwei Mitfahrer kamen in Krankenhäuser. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

(dpa)