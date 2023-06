Sportboot kollidiert auf Havel mit Fahrgastschiff

Auf der Havel in Potsdam sind ein Sportmotorboot und ein Fahrgastschiff zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei wollten beide Schiffe in eine enge Stelle Höhe der Fähre Caputh fahren und kollidierten. Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstag niemand.

Demnach erfasste der Sportbootführer mit der Backbordseite das bereits in die Engstelle eingefahrene Fahrgastschiff "Sanssouci" im hinteren Bereich der Steuerbordseite. An Bord waren den Angaben nach 274 Personen. An den Schiffen entstanden Sachschäden. Gegen den Sportboot-Kapitän wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

(dpa)