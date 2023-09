Bei Rot gefahren: Menschen verletzt

Ein Rotlichtverstoß hat am Potsdamer Hauptbahnhof zu einem Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Fußgängern geführt.

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen habe eine 69-jährige Autofahrerin am Montagabend an einer Fußgängerampel das Rotlicht missachtet und mit ihrem Wagen ohne zu bremsen zwei Erwachsene und ein Kind auf dem Überweg erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein 39-jähriger Mann, eine 36 Jahre alte Frau und ein 9-jähriges Kind seien mit Verdacht auf Knochenbrüche und weitere Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden.

Warum die 69-Jährige das Rotlicht überfahren habe, sei nun Gegenstand von Ermittlungen mit Hilfe eines Gutachters, sagte der Sprecher. Die Autofahrerin habe sich nicht dazu äußern wollen. Derzeit werde aber nicht von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen. Zur Betreuung von Zeugen des Unfalls waren Notfallseelsorger im Einsatz.

(dpa)