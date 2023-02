Boris Becker mit Film über sich bei Berlinale

Rund zwei Monate nach seiner Haftentlassung wird Boris Becker am Sonntag auf der Berlinale erwartet.

Der Ex-Tennisstar soll bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" von Alex Gibney dabei sein (15.00 Uhr). Davor ist eine Pressekonferenz (10.10 Uhr) mit Becker geplant. Auch U2-Frontmann Bono wird zu einer Pressekonferenz (12.10 Uhr) erwartet. Er soll den Dokumentarfilm "Kiss the Future" vorstellen, der auch von der Unterstützung der irischen Rockband für die Menschen Sarajevos während des Bosnienkrieges erzählt. Im Wettbewerb läuft unter anderem der Film "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" von Margarethe von Trotta. Die Hauptrolle darin spielt Vicky Krieps ("Corsage").

(dpa)