Bewaffneter Überfall auf Spätkauf

Drei Männer mit Waffen sollen einen Spätkauf in Prenzlauer Berg überfallen haben.

Maskiert mit Mund-Nasen-Schutz seien die Unbekannten am frühen Sonntagmorgen in dem Geschäft an der Schönhauser Allee erschienen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben eines Mitarbeiters sollen die Männer mit einer Schusswaffe, einem Messer und einem Nothammer bewaffnet gewesen sein. Sie forderten demnach Geld.

Einer von ihnen habe zwei Schüsse abgegeben, während ein anderer mit dem Hammer Kühlschrankscheiben eingeschlagen habe. Der Dritte soll sich zeitgleich Geld aus der Kasse genommen haben. Bevor sie unerkannt flüchteten, sollen sich die Männer den Angaben zufolge auch Tabakwaren gegriffen haben. Der 38-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:220501-99-115302/3 (dpa)