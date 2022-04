1500 Meter Kupferkabel gestohlen: Über 100.000 Euro Schaden

Unbekannte Einbrecher haben in einem Bahnunternehmen in Wittenberge (Prignitz) 1500 Meter Kupferkabel und zwei Fahrzeuge gestohlen.

Der Einbruch müsse sich am vergangenen Donnerstag oder Freitag ereignet haben, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Schaden werde auf weit über 100.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten zahlreiche Spuren am Tatort. Die Ermittler riefen mögliche Zeugen auf, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden.

