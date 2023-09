Baufirma beschädigt Gasleitung: Schule evakuiert

Nach der Evakuierung einer Schule in Glöwen (Prignitz) wegen einer beschädigten Gasleitung läuft der Unterricht an diesem Montag wieder normal.

Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Firma hatte am Freitag in einem angrenzenden Grundstück der

Grund- und Oberschule in dem Ortsteil von Plattenburg Erdarbeiten durchgeführt. Dabei wurde den Angaben zufolge die Gasleitung angebaggert und beschädigt. Bei einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei wurden alle 200 Schüler und Lehrkräfte der Schule vorsorglich in Sicherheit gebracht. Niemand kam zu Schaden. Laut Polizei handelte es sich um eine Nebenleitung.

(dpa)