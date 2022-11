Zwei benachbarte Scheunen abgebrannt: Ermittlungen

Zwei Scheunen sind am Dienstagmorgen in Karstädt (Landkreis Prignitz) abgebrannt.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung in alle Richtungen, wie eine Sprecherin sagte. Auch ein technischer Defekt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Nach Angaben der Polizei waren am Dienstag Kriminaltechniker im Einsatz, am Mittwoch sollen sie nochmal zum Einsatz kommen. Der entstandene Schaden liege im sechsstelligen Bereich.

Ein Kurierfahrer hatte laut Polizei den Brand der ersten Scheune gemeldet. In dem 240 Quadratmeter großen Gebäude waren landwirtschaftliche Maschinen, Heu- und Strohballen, Fahrräder sowie Motorräder untergebracht. Außerdem diente die Scheune auch als Hühnerstall. Die meisten der über 20 Tiere konnten den Angaben zufolge gerettet werden. Funken des Brandes steckten eine 64 Quadratmeter große Holzscheune auf dem Nachbargrundstück an, wie es hieß.

Es war nicht der einzige Brand im Landkreis Prignitz am Dienstagmorgen: In Wittenberge brach in einem Mehrfamilienhaus, das gerade saniert wird, ein Brand aus. Dabei wurde laut Polizei die Decke zwischen dem ersten und zweiten Obergeschoss des unbewohnten Hauses stark in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Wie in Karstädt sollen am Mittwoch nochmal Kriminaltechniker zum Einsatz kommen.

(dpa)