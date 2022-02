Pro Quote Film fordert mehr Frauen in Schlüsselfunktionen

Die Initiative Pro Quote Film hat zur Berlinale die Missstände bei der Gleichstellung von Frauen im Filmgeschäft angeprangert.

Die Initiative Pro Quote Film hat zur Berlinale die Missstände bei der Gleichstellung von Frauen im Filmgeschäft angeprangert. "Die Präsenz von Frauen in den kreativen Schlüsselpositionen der Film- und Fernsehbranche muss zunehmen", forderte die Regisseurin Esther Gronenborn am Freitag. Das gilt demnach "insbesondere dort, wo öffentliche Gelder eingesetzt werden".

Pro Quote Film überbrachte dazu vorab Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) symbolisch ihre Forderungen, wie in einem Videoclip zu sehen ist. "Bei mir rennen Sie viele, viele Türen ein", betonte Roth. Es sei allerhöchste Zeit, nicht nur für eine feministische Außen- oder eine feministische Entwicklungspolitik, sondern auch für eine "feministische Filmpolitik".

Zum Festival veröffentlichte Pro Quote Film Kurzfilme der Filmemacherin Rigoletti, die das Thema aus weiblicher Sicht satirisch darstellen. "Ist die Kamera nicht zu schwer für dich?", heißt es darin etwa.

Das Bündnis kritisiert auch, dass Frauen ab 35 von der Leinwand verschwänden und dass sie deutlich weniger verdienten als die Männer. "Die Gage des Kollegen ist höher, weil er einen Arzt spielt und sie die Reinigungskraft."

Pro Quote Film gibt es seit 2014. Es seien zwar schon messbare Erfolge in den vergangenen Jahren erzielt worden, aber die Liste der Forderungen sei noch lang, hieß es. Sie reiche von einer geschlechtergerechten Verteilung der Aufträge und öffentlich-rechtlichen Fördergelder bis hin zu mehr Gender- und Diversitätskompetenz und der Parität und Diversität von Gremien.

