Profivertrag für U-19-Kapitän Mesut Kesik bei Hertha BSC

Nachwuchsspieler Mesut Kesik hat bei Hertha BSC einen Profivertrag unterschrieben.

Der 18-Jährige wird in der kommenden Saison in den Kader des Fußball-Bundesligisten aufrücken. Bislang ist der Mittelfeldspieler der Kapitän der U-19-Auswahl der Berliner. "Das hat er sich absolut verdient, wir haben großes Vertrauen in ihn und seine Qualitäten", sagte Geschäftsführer Sport Fredi Bobic am Montagabend.

"Ich bin super glücklich, als gebürtiger Berliner bei Hertha BSC meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Ich blicke voller Vorfreude und mit hoher Motivation auf das neue Kapitel", sagte der Spielführer der A-Junioren, der auch in der deutschen U-19-Nationalmannschaft spielt. Vier Mal kam Kesik bislang für die U23 der Hertha in der Regionalliga Nordost zum Einsatz. Sein Profivertrag ist bis 2025 datiert.

