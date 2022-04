Protest

18:06 Uhr

Knapp 200 Menschen bei Demo gegen Wache am Kottbusser Tor

«Polizei nee Danke» steht bei einer Kundgebung gegen die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor auf einem Schild.

Knapp 200 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg gegen die dort geplante Polizeiwache demonstriert.