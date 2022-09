Kinder fordern auf Demos kinderfreundlichen Stadtverkehr

Zahlreiche Kinder und ihre Eltern haben an diesem Wochenende auf rund einem Dutzend Fahrraddemos in Berlin für einen kinderfreundlicheren Stadtverkehr demonstriert.

Beim "Kidical-Mass-Aktionswochenende" forderten "tausende Kinder und Eltern, dass sich Kinder frei, unbeschwert und sicher auf dem Fahrrad bewegen können", teilten mehrere Berliner Verkehrsverbände wie der ADFC und der Verkehrsclub (VCD) am Samstag gemeinsam mit. An Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) übergaben die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstagvormittag eine Petition mit mehr als 84.000 Unterschriften.

Die erste Kinder-Fahrraddemo startete am Vormittag durch Friedrichshain. In den anderen Bezirken waren für den Nachmittag und für Sonntag weitere Kundgebungen geplant.

(dpa)