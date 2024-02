"4 Blocks"-Star erneut vor Gericht

Wegen Autofahrten ohne Führerschein hat "4 Blocks"-Star Kida Khodr Ramadan bereits Ärger mit der Justiz. Nun gibt es einen neuen Prozess.

Schauspieler Kida Khodr Ramadan, Star der Clan-Serie "4 Blocks", steht am heutigen Mittwoch in Berlin vor Gericht. Vor dem Amtsgericht Tiergarten geht es erneut um den Vorwurf des Fahrens ohne Führerschein. Der 47-Jährige ist nach Gerichtsangaben wegen vier Fällen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeklagt. In der Zeit von Februar bis November 2023 soll er dabei teils etwas zu schnell unterwegs gewesen sein, das Handy genutzt oder eine rote Ampel missachtet haben.

Ramadan ist bereits im Jahr 2022 wegen vielfachen Autofahrens ohne Führerschein zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Der Schauspieler wehrt sich dagegen, die Strafe im Gefängnis absitzen zu müssen. Sein Verteidiger hat einen Strafaufschub und eine nachträgliche Anhörung beantragt. Darüber hat das Amtsgericht aber bislang nicht entschieden. Laut einer Gerichtssprecherin kann es auch noch dauern, bis dies geschieht.

Ramadan spielte in der mehrfach ausgezeichneten Fernsehserie "4 Blocks" das Oberhaupt eines kriminellen arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln, das sich mit Mord, Gewalt, Drogendeals, anderen Gangstern und den Fahndern vom LKA auseinandersetzen muss.

