Autounfall mit drei Toten in Berlin: Urteil erwartet

Nach dem schweren Autounfall in Berlin-Treptow mit drei Toten hat die Staatsanwaltschaft auf sechs Jahre und sieben Monate Haft plädiert.

Der 22 Jahre alte Angeklagte sei wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und Gefährdung des Straßenverkehrs schuldig zu sprechen, forderte die Vertreterin der Anklage am Freitag. Das Berliner Landgericht will das Urteil im Prozess gegen den Unfallfahrer, der als einziger der vier Männer im hochmotorisierten Wagen überlebt hatte, am Nachmittag verkünden.

Das 450 PS starke Auto mit vier Insassen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren war am späten Abend des 2. Februar 2021 mit hohem Tempo zunächst gegen Bäume an der Straße Am Treptower Park geprallt. Dann krachte das Auto mit solcher Wucht gegen einen Baucontainer, dass es zerriss und in Flammen aufging. Laut Gutachten hatte der Fahrer zuvor in der Tempo-30-Zone bei schwierigen Sichtverhältnissen auf mindestens 130 Kilometer pro Stunde beschleunigt.

Ein Mann starb noch an der Unfallstelle, ein zweiter wenige Stunden später. Der dritte Insasse wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht, dort erlag der 19-Jährige am 6. Februar seinen Verletzungen.

Die Staatsanwältin sagte in ihrem Plädoyer, es sei dem Angeklagten darum gegangen, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. "Es war eine Angeberfahrt mit allerschwersten Folgen", sagte die Anklägerin. Aus generalpräventiven Gründen sei eine deutliche Strafe erforderlich. Die Staatsanwältin forderte zudem eine lebenslange Sperrfrist für den Führerschein des Unfallfahrers.

Der Verteidiger plädierte auf einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung, stellte allerdings keinen konkreten Antrag. Sein Mandant sei "kein klassischer Raser". Der damals 21-Jährige sei kein Rennen gegen einen anderen oder sich selbst gefahren. "Er fühlte sich cool, in dem kraftvollen Auto zu fahren", sagte der Verteidiger. Das Auto selbst und an dessen Steuer gesehen zu werden, sei die Attraktion gewesen.

