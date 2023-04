Missbrauch in Wohngruppe

Gegen einen Heilerziehungspfleger hat am Berliner Landgericht ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung begonnen.

Dem 34-Jährigen werden 71 Übergriffe zur Last gelegt. Drei Frauen und drei Männer seien betroffen gewesen. Auf Antrag der Nebenklage-Vertreterinnen hat das Gericht am Montag noch vor Verlesung der Anklage die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Der 34-Jährige muss sich unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kranken und Hilfsbedürftigen unter Ausnutzung eines Betreuungsverhältnisses verantworten. Er soll zwischen Juli 2020 und August 2022 verschiedene sexuelle Handlungen an sechs Bewohnern der Einrichtung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Berlin-Biesdorf vorgenommen haben. Seit knapp acht Monaten sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) haben Fotos und Videos zu den Übergriffen sichergestellt, wie die Berliner Staatsanwaltschaft bei Anklageerhebung mitteilte. Nach den Angaben ist er wegen des Verbreitens und Besitzes kinderpornografischer Schriften rechtskräftig vorbestraft. 2020 sei eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten gegen ihn ergangen. Die Staatsanwaltschaft wolle nun neben einer Verurteilung auch die Anordnung einer Sicherungsverwahrung erwirken. Vier weitere Prozesstage bis zum 4. Mai sind geplant.

(dpa)