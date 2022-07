Wohnungssuchende betrogen? Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Weil er Wohnungssuchende getäuscht und Kautionen oder Vermittlungsgebühren erschlichen haben soll, steht ein 50-Jähriger in Berlin vor Gericht.

Der Angeklagte soll in zehn Fällen gegenüber Mietinteressenten behauptet haben, ihnen Wohnungen oder Geschäftsräume vermitteln zu können. Tatsächlich sei er dazu jedoch nicht in der Lage gewesen, heißt es in der zu Prozessbeginn am Dienstag vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verlesenen Anklage. Der 50-Jährige habe rund 32.000 Euro zu Unrecht kassiert. Der Angeklagte wies die Vorwürfe über seinen Verteidiger zurück.

Der achtfache Vater soll in der Zeit von Juli 2019 bis Juni 2020 in verschiedenen Stadtteilen Mietobjekte angeboten haben. Bis zu 5000 Euro habe er laut Ermittlungen von Interessenten verlangt und eine Vermittlung von Wohnraum vorgetäuscht. Die Anklage lautet auf gewerbsmäßigen Betrug.

Der Angeklagte erklärte über seinen Verteidiger, er habe die in der Anklage genannten Wohnungssuchenden lediglich an eine Frau vermittelt, die Provision verlangt habe. Zahlungen seien aber nicht vollständig geleistet worden. Eine Vermietung sei dann wohl abgelehnt und die Provision zurückgezahlt worden.

Als erster Zeuge sagte ein 39-Jähriger, er habe dem Angeklagten 2300 Euro für die ihm versprochene Vermittlung einer möblierten Wohnung gezahlt. "Die Schlüssel sollte ich am nächsten Tag erhalten, aber er vertröstete mich immer wieder." Der Prozess wird am 19. Juli fortgesetzt.

