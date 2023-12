Messerattacke auf Schülerinnen: Prozess gegen 39-Jährigen

Rund sieben Monate nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen auf einem Schulhof in Berlin-Neukölln beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Der 39-Jährige muss sich ab Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht verantworten. Er soll die damals sieben und acht Jahre alten Kinder schwer verletzt haben. Eine Schülerin soll sich zeitweise in Lebensgefahr befunden haben. Die Staatsanwaltschaft strebt in dem Prozess wegen versuchten Totschlags die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der Mann soll am Nachmittag des 3. Mai dieses Jahres das Gelände einer Grundschule betreten haben. Den beiden spielenden Kindern habe er laut Staatsanwaltschaft nacheinander in Tötungsabsicht mehrere Stiche mit einem Messer unter anderem in den Hals zugefügt. Die Polizei hatte den 39-Jährigen nahe dem Tatort festgenommen. Ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten sei zu dem Schluss gekommen, dass sich der Beschuldigte in einem psychotischen Zustand befunden habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Für den Prozess sind bislang acht Verhandlungstage vorgesehen.

(dpa)