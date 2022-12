Urteil erwartet im Prozess gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin

Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin will das Berliner Kammergericht am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) sein Urteil sprechen.

Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin will das Berliner Kammergericht am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) sein Urteil sprechen. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wirft der 31-Jährigen unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vor. Sie hat eine Haftstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten gefordert. Die Angeklagte war mit ihren Kleinkindern ins Kriegsgebiet nach Syrien gereist. Laut Anklage vertrat sie spätestens Mitte 2016 eine radikal-islamistische Gesinnung und identifizierte sich mit der Ideologie der Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Die Verteidigung plädierte ebenfalls auf eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten - allerdings will sie dabei die in einem Lager in Syrien verbrachte Zeit angerechnet wissen. Die Angeklagte wurde Anfang Oktober 2021 verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. Nach früheren Angaben der Generalstaatsanwaltschaft waren sie und ihre beiden Söhne mit anderen Frauen bei einer sogenannten Gruppenrückholung aus Syrien am Flughafen Frankfurt/Main angekommen.

In dem Prozess vor dem 6. Strafsenat hatte es Gespräche zwischen den Prozessbeteiligten gegeben. Das Gericht hatte bei einem Geständnis in Aussicht gestellt, dass die Strafe maximal drei Jahre Haft betrage.

