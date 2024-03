Unbekannte beschädigen Briefkasten an Grünen-Büro

Unbekannte haben den Briefkasten des Parteibüros der Grünen in Eisenhüttenstadt mit Pyrotechnik zerstört.

Die Täter sollen in der Nacht zu Sonntag am Werk gewesen sein, wie die Brandenburger Polizeidirektion Ost am Montag mitteilte. Der Staatsschutz ermittelt. Das Parteibüro wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach beschmiert.

(dpa)