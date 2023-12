Berliner Sechstagerennen 2024 wird auf zwei Tage verkürzt

Das 111.

Berliner Sechstagerennen wird von drei auf zwei Renntage verkürzt. Das haben die Veranstalter am Dienstagabend bekannt gegeben. Neuer Termin ist der 26. und 27. Januar 2024. Die Vorverkaufszahlen für den ursprünglich am 25. Januar geplanten Auftakt seien zu schwach gewesen. "Die Kosten, am Donnerstag vor wenigen Zuschauerinnen und Zuschauern zu fahren, sind zu hoch. Wir haben uns deshalb im Vorfeld mit den Aktiven und Sponsoren darauf verständigt, dieses Traditionsevent auch mit zwei Eventtagen durch die schwierige Phase zu führen", sagte Valts Miltovics, Veranstaltungsleiter des Six Day Weekends. Neu ist im kommenden Jahr auch der Berliner Radsport-Verband (BRV) als Ausrichter.

Die Sixday Berlin waren nach den corona-bedingten Absagen 2021 und 2022 in diesem Jahr neu gestartet und dabei von sechs auf drei Tage verkürzt worden. Der Zuschauerzuspruch blieb dabei deutlich hinter den Besucherzahlen aus Zeiten vor der Pandemie, lediglich der Samstag erreichte mit 5500 Zuschauern annähernd ein Niveau wie in der Vergangenheit.

Für die verbliebenen zwei Renntage am Freitag und Samstag seien die Vorverkaufszahlen gut, so Miltovics. "Wir freuen uns jetzt im Januar 2024 auf ein Six Day Weekend mit erstklassigem Sport und toller Party", so Miltovics.

Angeführt wird das Fahrerfeld von den 2023-Siegern und zweimaligen Weltmeistern Theo Reinhardt und Roger Kluge aus Berlin. "Ich bin Vollblut-Rennfahrer und unterstütze diesen Kraftakt gerne, damit wir vielleicht künftig wieder zu den traditionellen Sechstagen zurückkehren können", erklärte Kluge in einer Pressemitteilung.

