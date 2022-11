Für drei Tage: Berliner Sechstagerennen kehrt 2023 zurück

Die Zeichen für einen Re-Start des Berliner Sechstagerennens stehen günstig.

Nach fast drei Jahren Pause soll vom 27. bis 29. Januar 2023 die 110. Ausgabe über die Bühne gehen - zunächst für drei Tage. "Derzeit sieht es gut aus. Sechs Tage zu veranstalten, ist nach der Corona-Pause aus wirtschaftlichen Gründen schwierig. Wir planen 2023 Freitag, Samstag und Sonntag. Das waren in der Vergangenheit unsere Top-Tage - und das erwarten wir auch im Januar", sagte Geschäftsführer Valts Miltovics am Montag auf rbb24.

Das Budget für die Traditionsveranstaltung an der Landsberger Allee sinkt auf etwa eine Million Euro. Seit dem Sommer steht die Berliner 6-Tage-Rennen GmbH wieder allein auf den Füßen. Die britische Madison Sports Group, die das Rennen 2015 gekauft und in die "Six Day Series" geführt hatte, sei in Folge der Corona-Zwangspause für alle Rennen liquidiert worden. "Unter dem Strich steht: Das Sechstagerennen kehrt auch an diesem Punkt zurück nach Berlin", sagte Miltovics. Derzeit laufen letzte gesellschaftsrechtliche Verfahren.

(dpa)