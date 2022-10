Tandem-Duo Förstemann/Ulbricht gewinnt bei WM-Debüt Bronze

Bahnradsportler Robert Förstemann und sein neuer Tandem-Partner Thomas Ulbricht (beide Berlin) haben bei den Paracycling-Weltmeisterschaften einen starken Einstand hingelegt und den dritten Platz im 1000-Meter-Zeitfahren belegt.

In 1:01,474 Minuten raste das Duo in Saint Quentin-en-Yvelines ( Frankreich) in neuer persönlicher Bestleistung zur Bronzemedaille. Gold (59,921 Sek.) und Silber (1:00,184 Min.) gingen an Großbritannien.

"Das Ergebnis ist ein bisschen Revanche für Tokio 2021", sagte Tandem-Pilot Förstemann. Bei den Paralympics im Vorjahr hatten der Olympia-Dritte von 2012 im Teamsprint und sein inzwischen zurückgetretener Partner Kai Kruse (Rangsdorf) den vierten Platz mit dem Tandem belegt. Seit knapp einem Jahr fährt Förstemann mit dem ehemaligen Para-Leichtathleten Thomas Ulbricht (37) zusammen. Nach Platz vier und Achsenbruch in der Qualifikation steigerte sich das Duo im WM-Finale und gewann Bronze.

(dpa)