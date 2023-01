Mit 96 km/h durch 30-er-Zone in Cottbuser Innenstadt

Mit 96 Stundenkilometern ist ein Autofahrer durch eine Tempo-30-Zone in der Cottbuser Innenstadt gefahren.

Ein städtischer Blitzer erwischte den Raser, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Dem Mann drohen nach Angaben des Ordnungsamtes jetzt Sanktionen, darunter ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte und eine Geldstrafe in Höhe von 700 Euro. Die Stadt zeigte sich fassungslos über den Vorfall. Gerade in Wohngebieten sei damit zu rechnen, dass Kinder und andere Fußgänger Straßen überquerten, sagte Ordnungsamtsleiter Manuel Helbig. Die Unfallfolgen könnten bei solchen Geschwindigkeiten verheerend sein. Helbig kündigte verstärkte Kontrollen an Schulen, Kindereinrichtungen und Wohngebieten an. Eine Blitzerbilanz soll im Februar vorliegen.

(dpa)