11:27 Uhr

Unbekannte fahren in Tegel mit Auto in Juweliergeschäft

In Berlin-Tegel ist am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags ein Auto in ein Juweliergeschäft gefahren - um es auszurauben.

Das sagte ein Polizeisprecher. Demnach ereignete sich die Tat gegen 5.00 Uhr. Weitere Angaben, etwa zur Beute, machte der Sprecher zunächst nicht. Laut eines dpa-Reporters vor Ort waren Kriminaltechniker und die Feuerwehr am Tatort in der Berliner Straße neben der U-Bahn-Station Alt-Tegel im Einsatz. Die Tat erinnert an den Blitzüberfall nahe dem Berliner Prachtboulevard Kurfürstendamm im Januar 2019. Zwei Maskierte fuhren mit einem Auto ins Schaufenster eines Juweliers und erbeuteten Uhren und Schmuck. Sie waren mehrfach gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts gefahren, um hineinzukommen. Im Juni 2023 durchbrachen Täter in einem Einkaufszentrum in Lichtenberg gleich zwei Eingänge mit der Wucht ihres Autos, um Schmuck aus einem Juweliergeschäft zu stehlen. Im November fuhren Unbekannte mit einem Auto in Berlin-Steglitz durch die verschlossene Tür eines Juweliers. Sie zerschlugen mehrere Vitrinen in dem Geschäft und entwendeten Schmuck. (dpa)

