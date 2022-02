RB Leipzig reist mit Orban, aber ohne Angelino zu Hertha BSC

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann im Spiel bei Hertha BSC am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) wieder auf Willi Orban zurückgreifen.

Der Abwehrchef hatte am Donnerstag in der Europa League gegen Real Sociedad San Sebastian (2:2) wegen einer Erkältung passen müssen. "Willi trainiert wieder und ist spielfähig", sagte RB-Trainer Domenico Tedesco am Samstag.

Verzichten müssen die Sachsen beim Gastspiel in der Hauptstadt auf Angelino. Der Spanier hatte sich nach dem Europa-League-Einsatz schwach und krank gefühlt. Wer ihn auf der linken Seite ersetzen wird, ließ Tedesco offen. Eine Möglichkeit wäre Benjamin Henrichs, aber es gebe auch andere Gedankenspiele.

Trotz der Unruhen bei Hertha und der Misserfolge zuletzt will RB die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hertha habe ein richtig gutes Team, das jedem Gegner Probleme bereiten könne, meinte Tedesco und verwies auf den Sieg gegen Borussia Dortmund im Dezember. "Sie sind unberechenbar", sagte der RB-Trainer. Deshalb interessiert beim Tabellenvierten auch die Historie nicht. Leipzig unterlag in elf Bundesliga-Partien erst einmal gegen die Hertha, gewann alle seine bisherigen fünf Auswärtsspiele und markierte dabei 20 Tore.

