Wegner plant Reise nach Tokio: 30 Jahre Städtepartnerschaft

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner plant für Mai 2024 eine Reise in die japanische Hauptstadt Tokio.

Das kündigte der CDU-Politiker am Dienstag an. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Tokio, wie die Senatskanzlei mitteilte. "Ich möchte die Städtepartnerschaft mit Tokio pflegen und ausbauen", so der Regierende Bürgermeister. "Berlin und Tokio haben viele gemeinsame Themen, etwa bei der Unterstützung von Start-ups oder dem Ausbau der Wissenschaft." Nach der bisherigen Planung wird Wegner bei seiner Reise nach Japan von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

(dpa)