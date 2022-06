CDU: Berliner dürfen nicht mehr finanziell belastet werden

Angesichts der hohen Inflationsrate fordern die Berliner Christdemokraten einen Stopp weiterer finanzieller Belastungen der Berlinerinnen und Berliner.

"Bei der Inflation sind wir erst am Anfang", sagte Landes- und Fraktionschef Kai Wegner beim Kleinen Parteitag der CDU am Mittwochabend. "Wir steuern auf schwere Zeiten zu." Wegner warf dem rot-grün-roten Senat vor, nicht nur das Parken und den ÖPNV in Berlin verteuern zu wollen. "Ein Belastungsmoratorium wäre der richtige Weg."

Senat und Abgeordnetenhaus sollten keine Maßnahmen oder Regelungen mehr treffen, die zu einer finanziellen Mehrbelastung der Berlinerinnen und Berliner führen, heißt es im Leitantrag, den die CDU am Mittwochabend diskutierte. "Dieses Belastungsmoratorium soll so lange gelten, bis die Inflationsrate wieder auf den Durchschnitt der vergangenen dreißig Jahre gesunken ist."

(dpa)