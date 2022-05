Mann tötet Frau mit Messer auf Straße: Hintergründe unklar

Eine Frau ist in Burgdorf (Region Hannover) von einem Mann mit einem Messer getötet worden.

Die 35-Jährige sei trotz Reanimation noch am Tatort gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Polizei sei am späten Nachmittag alarmiert worden, weil eine Frau schwer verletzt auf der Straße liege. Der mutmaßliche Täter - ein 37-Jähriger - habe sich der Polizei gestellt. Zum Tatmotiv konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. Es sei auch unklar, in welcher Beziehung der Mann und die Frau standen. Die 35-Jährige habe Stichverletzungen erlitten. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen.

(dpa)