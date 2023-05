Energie Cottbus verpasst Meisterstück in der Regionalliga

Der Kampf um den Meistertitel in der Regionalliga Nordost bleibt spannend, Energie Cottbus hat die Vorentscheidung um Platz eins verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam am Samstag im Spitzenspiel gegen den härtesten Verfolger Rot-Weiß Erfurt nur zu einem 1:1 (0:1). Nazzareno Ciccarelli brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Tim Heike schaffte in der 84. Minute vor der Rekordkulisse von rund 20.000 Zuschauern im Stadion der Freundschaft noch den Ausgleich. Mit einem Sieg wäre Cottbus der Spitzenrang sicher gewesen.

Durch das Remis liegt Cottbus zwei Spieltage vor Saisonende weiterhin vier Punkte vor Erfurt. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag gegen den SV Babelsberg 03 oder am letzten Spieltag am 28. Mai bei der BSG Chemie Leipzig wäre Energie der Titel nicht mehr zu nehmen. Erfurt spielt ebenfalls noch gegen Leipzig und die VSG Altglienicke.

Der Meister der Regionalliga Nordost spielt in den Playoffs um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga am 7. und 11. Juni gegen einen bayerischen Viertliga-Vertreter. Ob der dortige Titelträger SpVgg Unterhaching antritt, ist wegen ökonomischer Fragen noch nicht sicher. Ersatzkandidat wären die Würzburger Kickers. Cottbus spielte vor vier Jahren letztmals drittklassig.

Auf Energie Cottbus wartet in jedem Fall noch ein Highlight. Am 3. Juni (12.15 Uhr) steht das Landespokalfinale an. Der FSV 63 Luckenwalde ist der Kontrahent. Bei einer erfolgreichen Titelverteidigung würde sich Cottbus erneut für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifizieren.

(dpa)