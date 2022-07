Viktoria Berlin will Bochum im Pokal ärgern

Regionalligist Viktoria Berlin will in der ersten Runde des DFB-Pokals die Bundesliga-Profis vom VfL Bochum fordern.

Ein Einzug in die nächste Runde dürfte für die Berliner am Samstag (13.01 Uhr/Sky) trotzdem schwierig werden. "Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten, wir wissen aber auch um die Qualität des Gegners", sagte Trainer Semih Keskin vor der Partie. Viktoria war in der vergangenen Saison aus der 3. Liga abgestiegen, hatte aber kurz darauf den Berliner Fußball-Landespokal und damit ein Ticket für den DFB-Pokal gewonnen. Das Stadion des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks darf mit 10.490 Zuschauern und Zuschauerinnen voll ausgelastet werden.

(dpa)