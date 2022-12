Politikerin Jarasch würdigt verstorbenen Benedikt kritisch

Die Berliner Grünen-Politikerin Bettina Jarasch hat den verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI.

kritisch gewürdigt. " Benedikt XVI. war ein Papst, der mich als Katholikin immer wieder auf die Probe stellte, weil er dringend nötige Reformen in der katholischen Kirche verhindert hat und über wichtige Debatten den Mantel des Schweigens hüllte", sagte die Berliner Umweltsenatorin am Samstag in Berlin. "Dass er selbst den Mut und die Kraft hatte, zu Lebzeiten den Weg für eine Neuwahl frei zu machen und so indirekt Türen für Reformen geöffnet hat, nötigt mir aber Respekt ab."

Der emeritierte Papst war am Samstag im Alter von 95 Jahren im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan gestorben. Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen für die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar, ist auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken.

(dpa)