Corona-Inzidenz in Berlin stagniert bei 458

Die Corona-Inzidenz in Berlin stagniert.

Am Mittwoch lag der Wert der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen erneut bei knapp 458, ebenso wie am Vortag. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts ( RKI) hervor. Bundesweit liegt die Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei 592.

4100 neue Corona-Infektionen wurden registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei rund 1.007.000. 6 neue Todesfälle kamen dazu, damit wurden bislang 4495 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht erfasst werden, weil nicht alle Schnelltests zuverlässig sind und weil auf positive Schnelltests nicht immer ein PCR-Test folgt. Außerdem melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten tagesaktuell.

(dpa)