Corona-Zahlen in Brandenburg sinken weiter

Die amtlichen Corona-Zahlen in Brandenburg gehen weiter zurück.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 1315,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner registriert, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist damit weiter gesunken und liegt im Bundesländervergleich nur in Berlin noch darunter. Den bundesweiten Durchschnitt bezifferte das Robert Koch-Institut am Montag auf 1700,6.

In einigen Brandenburger Landkreisen ist die Inzidenz bereits dreistellig. Potsdam-Mittelmark liegt mit 729,5 bei den Landkreisen mit den niedrigsten Inzidenzen bundesweit an fünfter Stelle. Experten gehen aber davon aus, dass eine hohe Zahl von Fällen nicht amtlich erfasst wird.

