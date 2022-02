Rund 9000 Neuinfektionen in Brandenburg gemeldet

Rund jeder Sechste in Brandenburg hat sich nach den amtlichen Zahlen inzwischen mit dem Coronavirus infiziert.

Seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren registrierten die Behörden 446 606 Infektionen. Am Mittwoch kamen 9008 binnen eines Tages hinzu, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Das waren in etwa so viele wie am Mittwoch vergangener Woche, als die Zahl der Neuinfektionen mit 8997 angegeben wurde.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Mittwoch für den Landkreis Barnim gemeldet. Dort registrierte das Gesundheitsamt 2929,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Landesweit waren es 1767,8.

Seit Ausbruch der Pandemie sind 5095 Brandenburgerinnen und Brandenburger mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben. Am Mittwoch wurden sieben Todesfälle gemeldet.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-149320/2 (dpa)